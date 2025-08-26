Magicaltux (TUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00639484 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.84% שינוי מחיר (1D) -8.39% שינוי מחיר (7D) +6.50%

Magicaltux (TUX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00639484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUX השתנה ב +1.84% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magicaltux (TUX) מידע שוק

שווי שוק $ 306.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 306.62K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Magicaltux הוא $ 306.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TUX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 306.62K.