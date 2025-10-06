Daystarter מחיר היום

מחיר Daystarter (DST) בזמן אמת היום הוא $ 0.08078, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DST ל USD הוא $ 0.08078 לכל DST.

Daystarter כרגע מדורג במקום #3911 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DST. ב‑24 השעות האחרונות, DST סחר בין $ 0.08043 (נמוך) ל $ 0.08159 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.000678643817682, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000580213942630201.

ביצועים לטווח קצר, DST נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -6.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.16K.

Daystarter (DST) מידע שוק

דירוג No.3911 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 65.16K$ 65.16K $ 65.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.78M$ 80.78M $ 80.78M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי MATIC

שווי השוק הנוכחי של Daystarter הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.16K. ההיצע במחזור של DST הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.78M.