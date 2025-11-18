MacroHard מחיר היום

מחיר MacroHard (MHRD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00126016, עם שינוי של 1.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MHRD ל USD הוא $ 0.00126016 לכל MHRD.

MacroHard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,220,173, עם היצע במחזור של 1.00B MHRD. ב‑24 השעות האחרונות, MHRD סחר בין $ 0.00116303 (נמוך) ל $ 0.00131125 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MHRD נע ב +5.90% בשעה האחרונה ו -14.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MacroHard (MHRD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MacroHard הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MHRD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.