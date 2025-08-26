Mackerel (MACKE) מידע על מחיר (USD)

Mackerel (MACKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03314192. במהלך 24 השעות האחרונות, MACKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03240839 לבין שיא של $ 0.03332433, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MACKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.50171, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01255621.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MACKE השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mackerel (MACKE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mackerel הוא $ 55.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MACKE הוא 1.67M, עם היצע כולל של 2578369.753754444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.44K.