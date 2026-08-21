Lynex מחיר היום

מחיר Lynex (LYNX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LYNX ל USD הוא $ 0 לכל LYNX.

Lynex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,388, עם היצע במחזור של 109.16M LYNX. ב‑24 השעות האחרונות, LYNX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.484584, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LYNX נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו +15.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 529.90.

Lynex (LYNX) מידע שוק

שווי שוק $ 62.39K$ 62.39K $ 62.39K נפח (24 שעות) $ 529.90$ 529.90 $ 529.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 261.56K$ 261.56K $ 261.56K אספקת מחזור 109.16M 109.16M 109.16M אספקה כוללת 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

שווי השוק הנוכחי של Lynex הוא $ 62.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 529.90. ההיצע במחזור של LYNX הוא 109.16M, עם היצע כולל של 457646113.3634021. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.56K.