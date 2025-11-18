Lybra מחיר היום

מחיר Lybra (LBR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00434787, עם שינוי של 14.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBR ל USD הוא $ 0.00434787 לכל LBR.

Lybra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,085, עם היצע במחזור של 42.34M LBR. ב‑24 השעות האחרונות, LBR סחר בין $ 0.00379213 (נמוך) ל $ 0.00526471 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.48, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00349981.

ביצועים לטווח קצר, LBR נע ב +2.95% בשעה האחרונה ו -27.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lybra (LBR) מידע שוק

שווי שוק $ 184.09K$ 184.09K $ 184.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 424.24K$ 424.24K $ 424.24K אספקת מחזור 42.34M 42.34M 42.34M אספקה כוללת 97,575,215.4257734 97,575,215.4257734 97,575,215.4257734

