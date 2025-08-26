Lux Token (LUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00163071 גבוה 24 שעות $ 0.00195999 שיא כל הזמנים $ 0.02961746 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00117546 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.83% שינוי מחיר (1D) -9.84% שינוי מחיר (7D) -54.63%

Lux Token (LUX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169641. במהלך 24 השעות האחרונות, LUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163071 לבין שיא של $ 0.00195999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02961746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00117546.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUX השתנה ב +2.83% במהלך השעה האחרונה, -9.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lux Token (LUX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.69M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.69M אספקת מחזור 994.96M אספקה כוללת 994,958,761.920359

שווי השוק הנוכחי של Lux Token הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUX הוא 994.96M, עם היצע כולל של 994958761.920359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.