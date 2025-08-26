Lux Token מחיר (LUX)
Lux Token (LUX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169641. במהלך 24 השעות האחרונות, LUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163071 לבין שיא של $ 0.00195999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02961746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00117546.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUX השתנה ב +2.83% במהלך השעה האחרונה, -9.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Lux Token הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUX הוא 994.96M, עם היצע כולל של 994958761.920359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Lux Tokenל USDהיה $ -0.000185314118918331.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLux Token ל USDהיה . $ -0.0004813135.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLux Token ל USDהיה $ -0.0002883785.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lux Tokenל USDהיה $ -0.001338873509369037.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000185314118918331
|-9.84%
|30 ימים
|$ -0.0004813135
|-28.37%
|60 ימים
|$ -0.0002883785
|-16.99%
|90 ימים
|$ -0.001338873509369037
|-44.11%
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
הבנת הטוקנומיקה של Lux Token (LUX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
