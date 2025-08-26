עוד על LUX

LUX מידע על מחיר

LUX מסמך לבן

LUX אתר רשמי

LUX טוקניומיקה

LUX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lux Token סֵמֶל

Lux Token מחיר (LUX)

לא רשום

1 LUX ל USDמחיר חי:

$0.00170135
$0.00170135$0.00170135
-9.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lux Token (LUX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:00 (UTC+8)

Lux Token (LUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00163071
$ 0.00163071$ 0.00163071
24 שעות נמוך
$ 0.00195999
$ 0.00195999$ 0.00195999
גבוה 24 שעות

$ 0.00163071
$ 0.00163071$ 0.00163071

$ 0.00195999
$ 0.00195999$ 0.00195999

$ 0.02961746
$ 0.02961746$ 0.02961746

$ 0.00117546
$ 0.00117546$ 0.00117546

+2.83%

-9.84%

-54.63%

-54.63%

Lux Token (LUX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169641. במהלך 24 השעות האחרונות, LUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00163071 לבין שיא של $ 0.00195999, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02961746, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00117546.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUX השתנה ב +2.83% במהלך השעה האחרונה, -9.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-54.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lux Token (LUX) מידע שוק

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

994.96M
994.96M 994.96M

994,958,761.920359
994,958,761.920359 994,958,761.920359

שווי השוק הנוכחי של Lux Token הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUX הוא 994.96M, עם היצע כולל של 994958761.920359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.

Lux Token (LUX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lux Tokenל USDהיה $ -0.000185314118918331.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLux Token ל USDהיה . $ -0.0004813135.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLux Token ל USDהיה $ -0.0002883785.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lux Tokenל USDהיה $ -0.001338873509369037.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000185314118918331-9.84%
30 ימים$ -0.0004813135-28.37%
60 ימים$ -0.0002883785-16.99%
90 ימים$ -0.001338873509369037-44.11%

מה זהLux Token (LUX)

Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lux Token (LUX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Lux Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lux Token (LUX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lux Token (LUX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lux Token.

בדוק את Lux Token תחזית המחיר עכשיו‏!

LUX למטבעות מקומיים

Lux Token (LUX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lux Token (LUX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lux Token (LUX)

כמה שווה Lux Token (LUX) היום?
החי LUXהמחיר ב USD הוא 0.00169641 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUX ל USD?
המחיר הנוכחי של LUX ל USD הוא $ 0.00169641. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lux Token?
שווי השוק של LUX הוא $ 1.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUX?
ההיצע במחזור של LUX הוא 994.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUX?
‏‏LUX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02961746 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUX?
LUX ‏‏רשם מחירATL של 0.00117546 USD.
מהו נפח המסחר של LUX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUX הוא -- USD.
האם LUX יעלה השנה?
LUX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:00 (UTC+8)

Lux Token (LUX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.