LunarCrush (LUNR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 13.96$ 13.96 $ 13.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00194135$ 0.00194135 $ 0.00194135 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -27.47% שינוי מחיר (7D) -27.47%

LunarCrush (LUNR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00205804. במהלך 24 השעות האחרונות, LUNR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUNRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00194135.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUNR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LunarCrush (LUNR) מידע שוק

שווי שוק $ 308.71K$ 308.71K $ 308.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 308.71K$ 308.71K $ 308.71K אספקת מחזור 150.00M 150.00M 150.00M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LunarCrush הוא $ 308.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUNR הוא 150.00M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.71K.