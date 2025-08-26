Lunar (LNR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0,00275204 גבוה 24 שעות $ 0,00290744 שיא כל הזמנים $ 0,092252 המחיר הנמוך ביותר $ 0,00146407 שינוי מחיר (שעה אחת) +%1,44 שינוי מחיר (1D) -%3,33 שינוי מחיר (7D) -%0,40

Lunar (LNR) המחיר בזמן אמת של הוא $0,0028014. במהלך 24 השעות האחרונות, LNR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,00275204 לבין שיא של $ 0,00290744, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LNRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,092252, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,00146407.

Lunar (LNR) מידע שוק

שווי שוק $ 223,22K$ 223,22K $ 223,22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279,08K$ 279,08K $ 279,08K אספקת מחזור 79,99M 79,99M 79,99M אספקה כוללת 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

