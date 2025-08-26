LumiWave (LWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0131518 $ 0.0131518 $ 0.0131518 24 שעות נמוך $ 0.01416538 $ 0.01416538 $ 0.01416538 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0131518$ 0.0131518 $ 0.0131518 גבוה 24 שעות $ 0.01416538$ 0.01416538 $ 0.01416538 שיא כל הזמנים $ 0.778144$ 0.778144 $ 0.778144 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00976333$ 0.00976333 $ 0.00976333 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -3.49% שינוי מחיר (7D) -4.26% שינוי מחיר (7D) -4.26%

LumiWave (LWA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01357846. במהלך 24 השעות האחרונות, LWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0131518 לבין שיא של $ 0.01416538, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.778144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00976333.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LWA השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LumiWave (LWA) מידע שוק

שווי שוק $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M אספקת מחזור 770.08M 770.08M 770.08M אספקה כוללת 770,075,466.0 770,075,466.0 770,075,466.0

שווי השוק הנוכחי של LumiWave הוא $ 10.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LWA הוא 770.08M, עם היצע כולל של 770075466.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.47M.