Lucrar מחיר היום

מחיר Lucrar (LCR) בזמן אמת היום הוא $ 0.130902, עם שינוי של 3.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LCR ל USD הוא $ 0.130902 לכל LCR.

Lucrar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 354,597, עם היצע במחזור של 2.71M LCR. ב‑24 השעות האחרונות, LCR סחר בין $ 0.123209 (נמוך) ל $ 0.133518 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.183729, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LCR נע ב -0.87% בשעה האחרונה ו +11.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.27K.

Lucrar (LCR) מידע שוק

שווי שוק $ 354.60K$ 354.60K $ 354.60K נפח (24 שעות) $ 34.27K$ 34.27K $ 34.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M אספקת מחזור 2.71M 2.71M 2.71M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lucrar הוא $ 354.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.27K. ההיצע במחזור של LCR הוא 2.71M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.09M.