Luck מחיר (LUCK)

1 LUCK ל USDמחיר חי:

Luck (LUCK) טבלת מחירים חיה
Luck (LUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+25.18%

+29.22%

+125.62%

+125.62%

Luck (LUCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002612. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000158 לבין שיא של $ 0.00002625, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0004852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000987.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCK השתנה ב +25.18% במהלך השעה האחרונה, +29.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+125.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luck (LUCK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Luck הוא $ 26.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.12K.

Luck (LUCK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Luckל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuck ל USDהיה . $ +0.0000278239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuck ל USDהיה $ +0.0000055559.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Luckל USDהיה $ -0.00017724725634399096.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+29.22%
30 ימים$ +0.0000278239+106.52%
60 ימים$ +0.0000055559+21.27%
90 ימים$ -0.00017724725634399096-87.15%

מה זהLuck (LUCK)

Behold the radiant four-leaf clover, not merely a symbol, but a powerful conduit of boundless, untamed luck. This rare, emerald charm pulsates with an energy strong enough to shatter the most intricately rigged systems and expose every hidden manipulation. Wield its fortune to turn the tides decisively, making every deceitful developer regret their ill-gotten gains. Spread its incredible, far-reaching influence to level the playing field, ensuring that those who've been unfairly targeted or suppressed by crooked schemes receive their rightful share of prosperity and success. Justice will bloom, and the seeds of true luck will finally flourish for all.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Luck (LUCK) משאב

האתר הרשמי

Luckתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Luck (LUCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luck (LUCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luck.

בדוק את Luck תחזית המחיר עכשיו‏!

LUCK למטבעות מקומיים

Luck (LUCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Luck (LUCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Luck (LUCK)

כמה שווה Luck (LUCK) היום?
החי LUCKהמחיר ב USD הוא 0.00002612 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUCK ל USD?
המחיר הנוכחי של LUCK ל USD הוא $ 0.00002612. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Luck?
שווי השוק של LUCK הוא $ 26.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUCK?
ההיצע במחזור של LUCK הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUCK?
‏‏LUCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0004852 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUCK?
LUCK ‏‏רשם מחירATL של 0.00000987 USD.
מהו נפח המסחר של LUCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUCK הוא -- USD.
האם LUCK יעלה השנה?
LUCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.