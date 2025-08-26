Luck (LUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000158 $ 0.0000158 $ 0.0000158 24 שעות נמוך $ 0.00002625 $ 0.00002625 $ 0.00002625 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000158$ 0.0000158 $ 0.0000158 גבוה 24 שעות $ 0.00002625$ 0.00002625 $ 0.00002625 שיא כל הזמנים $ 0.0004852$ 0.0004852 $ 0.0004852 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000987$ 0.00000987 $ 0.00000987 שינוי מחיר (שעה אחת) +25.18% שינוי מחיר (1D) +29.22% שינוי מחיר (7D) +125.62% שינוי מחיר (7D) +125.62%

Luck (LUCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002612. במהלך 24 השעות האחרונות, LUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000158 לבין שיא של $ 0.00002625, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0004852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000987.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUCK השתנה ב +25.18% במהלך השעה האחרונה, +29.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+125.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luck (LUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.12K$ 26.12K $ 26.12K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Luck הוא $ 26.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.12K.