Luce Dog (SANTINO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00454277$ 0.00454277 $ 0.00454277 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.35% שינוי מחיר (7D) +13.35%

Luce Dog (SANTINO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTINO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTINOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00454277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTINO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luce Dog (SANTINO) מידע שוק

שווי שוק $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,774,808.527772 999,774,808.527772 999,774,808.527772

שווי השוק הנוכחי של Luce Dog הוא $ 23.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTINO הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999774808.527772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.87K.