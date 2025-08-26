עוד על SANTINO

SANTINO מידע על מחיר

SANTINO מסמך לבן

SANTINO אתר רשמי

SANTINO טוקניומיקה

SANTINO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Luce Dog סֵמֶל

Luce Dog מחיר (SANTINO)

לא רשום

1 SANTINO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Luce Dog (SANTINO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:52:46 (UTC+8)

Luce Dog (SANTINO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00454277
$ 0.00454277$ 0.00454277

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.35%

+13.35%

Luce Dog (SANTINO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANTINO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANTINOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00454277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANTINO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luce Dog (SANTINO) מידע שוק

$ 23.87K
$ 23.87K$ 23.87K

--
----

$ 23.87K
$ 23.87K$ 23.87K

999.77M
999.77M 999.77M

999,774,808.527772
999,774,808.527772 999,774,808.527772

שווי השוק הנוכחי של Luce Dog הוא $ 23.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTINO הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999774808.527772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.87K.

Luce Dog (SANTINO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Luce Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuce Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLuce Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Luce Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.59%
60 ימים$ 0+20.10%
90 ימים$ 0--

מה זהLuce Dog (SANTINO)

Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Luce Dog (SANTINO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Luce Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Luce Dog (SANTINO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luce Dog (SANTINO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luce Dog.

בדוק את Luce Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SANTINO למטבעות מקומיים

Luce Dog (SANTINO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Luce Dog (SANTINO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANTINO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Luce Dog (SANTINO)

כמה שווה Luce Dog (SANTINO) היום?
החי SANTINOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANTINO ל USD?
המחיר הנוכחי של SANTINO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Luce Dog?
שווי השוק של SANTINO הוא $ 23.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANTINO?
ההיצע במחזור של SANTINO הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANTINO?
‏‏SANTINO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00454277 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANTINO?
SANTINO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SANTINO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANTINO הוא -- USD.
האם SANTINO יעלה השנה?
SANTINO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANTINO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:52:46 (UTC+8)

Luce Dog (SANTINO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.