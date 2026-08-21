LOXI מחיר היום

מחיר LOXI (LOXI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00224902, עם שינוי של 6.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOXI ל USD הוא $ 0.00224902 לכל LOXI.

LOXI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,249,024, עם היצע במחזור של 1.00B LOXI. ב‑24 השעות האחרונות, LOXI סחר בין $ 0.00172607 (נמוך) ל $ 0.00233765 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00535423, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00171855.

ביצועים לטווח קצר, LOXI נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו -4.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.00K.

LOXI (LOXI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LOXI הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.00K. ההיצע במחזור של LOXI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.