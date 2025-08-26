LootBot (LOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03515643$ 0.03515643 $ 0.03515643 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

LootBot (LOOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.092987. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03515643.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LootBot (LOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 549.82K$ 549.82K $ 549.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 929.87K$ 929.87K $ 929.87K אספקת מחזור 5.91M 5.91M 5.91M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LootBot הוא $ 549.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOT הוא 5.91M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 929.87K.