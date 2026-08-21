looong מחיר היום

מחיר looong (LOOONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOOONG ל USD הוא $ 0 לכל LOOONG.

looong כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,475, עם היצע במחזור של 961.26M LOOONG. ב‑24 השעות האחרונות, LOOONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00249379, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOOONG נע ב -3.04% בשעה האחרונה ו +7.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

looong (LOOONG) מידע שוק

שווי שוק $ 29.48K$ 29.48K $ 29.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.48K$ 29.48K $ 29.48K אספקת מחזור 961.26M 961.26M 961.26M אספקה כוללת 961,263,890.325839 961,263,890.325839 961,263,890.325839

שווי השוק הנוכחי של looong הוא $ 29.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOONG הוא 961.26M, עם היצע כולל של 961263890.325839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.48K.