Looking Up (UP) מידע על מחיר (USD)

Looking Up (UP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UP השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -9.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Looking Up (UP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Looking Up הוא $ 18.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UP הוא 999.23M, עם היצע כולל של 999225687.860876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.97K.