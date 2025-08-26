עוד על LOOK

Look bro סֵמֶל

Look bro מחיר (LOOK)

לא רשום

1 LOOK ל USDמחיר חי:

$0.00044768
$0.00044768
-9.50%1D
USD
Look bro (LOOK) טבלת מחירים חיה
Look bro (LOOK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00883169
$ 0.00883169$ 0.00883169

+1.42%

-9.55%

+3.10%

+3.10%

Look bro (LOOK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00883169, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOOK השתנה ב +1.42% במהלך השעה האחרונה, -9.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Look bro (LOOK) מידע שוק

--
----

999.69M
999.69M 999.69M

999,685,146.977765
999,685,146.977765 999,685,146.977765

שווי השוק הנוכחי של Look bro הוא $ 445.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOOK הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999685146.977765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 445.01K.

Look bro (LOOK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Look broל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLook bro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLook bro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Look broל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.55%
30 ימים$ 0+52.14%
60 ימים$ 0+51.93%
90 ימים$ 0--

מה זהLook bro (LOOK)

"Look Bro" is a Meme derived from an old French soccer anime, and the meme went viral for telling people "bad" news, sometimes used for just telling anything to someone. The meme is considered a positive reinforcement meme, it spreads positivity as the person putting the hand on their shoulder is smiling and offering some sort of encouraging information. We are revolutionizing memes in the particular format and it allows users to be creative while maintaining the same meme formats.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Look bro (LOOK) משאב

האתר הרשמי

Look broתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Look bro (LOOK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Look bro (LOOK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Look bro.

בדוק את Look bro תחזית המחיר עכשיו‏!

LOOK למטבעות מקומיים

Look bro (LOOK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Look bro (LOOK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LOOK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Look bro (LOOK)

כמה שווה Look bro (LOOK) היום?
החי LOOKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LOOK ל USD?
המחיר הנוכחי של LOOK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Look bro?
שווי השוק של LOOK הוא $ 445.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LOOK?
ההיצע במחזור של LOOK הוא 999.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LOOK?
‏‏LOOK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00883169 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LOOK?
LOOK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LOOK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LOOK הוא -- USD.
האם LOOK יעלה השנה?
LOOK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LOOK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.