LockTrip (LOC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.076237 גבוה 24 שעות $ 0.078551 שיא כל הזמנים $ 11.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00341704 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.36% שינוי מחיר (1D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -4.36%

LockTrip (LOC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077373. במהלך 24 השעות האחרונות, LOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.076237 לבין שיא של $ 0.078551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00341704.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOC השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LockTrip (LOC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.28M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M אספקת מחזור 16.51M אספקה כוללת 18,585,933.0

שווי השוק הנוכחי של LockTrip הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOC הוא 16.51M, עם היצע כולל של 18585933.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.