LockTrip (LOC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077373. במהלך 24 השעות האחרונות, LOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.076237 לבין שיא של $ 0.078551, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00341704.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOC השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של LockTrip הוא $ 1.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOC הוא 16.51M, עם היצע כולל של 18585933.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.
במהלך היום, השינוי במחיר של LockTripל USDהיה $ -0.00023335415551777.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLockTrip ל USDהיה . $ -0.0032797873.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLockTrip ל USDהיה $ -0.0028396974.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LockTripל USDהיה $ -0.00540101787419499.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00023335415551777
|-0.30%
|30 ימים
|$ -0.0032797873
|-4.23%
|60 ימים
|$ -0.0028396974
|-3.67%
|90 ימים
|$ -0.00540101787419499
|-6.52%
"Disrupting the Travel Industry LockTrip.com is a blockchain-based travel marketplace that allows users to save up to 60% on their bookings by cutting out middlemen and their commissions. Choose among various payment methods such as credit card, popular cryptocurrencies and the native LOC token to bypass payment fees. More than 2.1 Million Hotels & Properties LockTrip is working with the strongest brands in the travel industry to offer its customers first class inventory around the globe. Thanks to our vast network of partners, we are not only fulfilling the needs of our customers, but also let the strongest brands compete with each other. Thanks to our unique reverse-auctioning model, customers will always be presented the lowest price possible. More than 1,000 Airlines to Choose From With more than 1,000 Airlines to choose from globally, LockTrip is better connected than any other marketplace in the industry. Both Hotels & Flights are bookable from the same marketplace in a one-stop shop solution. About the LOC Token LockTrip's unique business model funnels the entire economy through the LOC token. Each booking made on the marketplace results in 3% of the booking value being used to buy LOC from exchanges and burn them. The process is fully automated and can be verified transparently on the blockchain. Deflationary Model Contrary to most other tokens and coins, the LOC supply is not growing or remaining constant. Indeed it is shrinking with each booking and it's subsequent burn. This mechanism will continue indefinitely as there is no limit in time or number of LOC to be burnt. LockTrip is powered by the Hydra chain, which emerged through the combination of the best features of Bitcoin, Ethereum and Qtum chains. It thus presents cutting-edge technology with unique economic features."
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.