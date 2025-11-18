LiquidLaunch מחיר היום

מחיר LiquidLaunch (LIQD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00374842, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQD ל USD הוא $ 0.00374842 לכל LIQD.

LiquidLaunch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,376,632, עם היצע במחזור של 1.20B LIQD. ב‑24 השעות האחרונות, LIQD סחר בין $ 0.00322029 (נמוך) ל $ 0.00381195 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.082868, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0016493.

ביצועים לטווח קצר, LIQD נע ב +9.92% בשעה האחרונה ו +6.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LiquidLaunch (LIQD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B אספקה כוללת 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

שווי השוק הנוכחי של LiquidLaunch הוא $ 4.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQD הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1198919050.52243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.38M.