Liquid Agent מחיר היום

מחיר Liquid Agent (LIQUID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00411703, עם שינוי של 14.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQUID ל USD הוא $ 0.00411703 לכל LIQUID.

Liquid Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,920, עם היצע במחזור של 46.28M LIQUID. ב‑24 השעות האחרונות, LIQUID סחר בין $ 0.00401352 (נמוך) ל $ 0.00484739 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.145824, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00401352.

ביצועים לטווח קצר, LIQUID נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו -40.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liquid Agent (LIQUID) מידע שוק

שווי שוק $ 189.92K$ 189.92K $ 189.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 410.39K$ 410.39K $ 410.39K אספקת מחזור 46.28M 46.28M 46.28M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liquid Agent הוא $ 189.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQUID הוא 46.28M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.39K.