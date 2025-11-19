Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר (USD)

קבל Liquid Agent תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LIQUID יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Liquid Agent
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Liquid Agent חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:37:34 (UTC+8)

Liquid Agent תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Liquid Agent ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004586 בשנת 2025.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Liquid Agent ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004815 בשנת 2026.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LIQUID הוא $ 0.005056 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Liquid Agent (LIQUID) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LIQUID הוא $ 0.005309 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LIQUID הוא $ 0.005574 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIQUID הוא $ 0.005853 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Liquid Agent עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009535.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Liquid Agent עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015531.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.004586
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004815
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005056
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005309
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005574
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005853
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006146
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006453
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.006776
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007115
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007470
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007844
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008236
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008648
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009080
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009535
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Liquid Agent תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.004586
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.004587
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.004590
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.004605
    0.41%
Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורLIQUIDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.004586. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLIQUID , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004587. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLIQUID , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004590. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLIQUID הוא $0.004605. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Liquid Agent

--
----

--

$ 212.19K
$ 212.19K$ 212.19K

46.28M
46.28M 46.28M

--
----

--

המחיר LIQUID העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, LIQUID יש כמות במעגל של 46.28M ושווי שוק כולל של $ 212.19K.

Liquid Agent מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLiquid Agentדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLiquid Agent הוא 0.004586USD. היצע במחזור של Liquid Agent(LIQUID) הוא46.28M LIQUID , מה שמעניק לו שווי שוק של $212,193.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    8.90%
    $ 0.000375
    $ 0.004603
    $ 0.004013
  • 7 ימים
    -22.50%
    $ -0.001032
    $ 0.009053
    $ 0.004025
  • 30 ימים
    -49.38%
    $ -0.002265
    $ 0.009053
    $ 0.004025
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Liquid Agent הראה תנועת מחירים של$0.000375 , המשקפת8.90% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Liquid Agent נסחר בשיא של $0.009053 ושפל של $0.004025. נרשם שינוי במחיר של-22.50%. מגמה אחרונה זו מציגה אתLIQUID הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Liquid Agent חווה -49.38%שינוי, המשקף בערך $-0.002265 לערכו. זה מצביע על כך ש LIQUID עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Liquid Agent (LIQUID) מודול חיזוי מחיר עובד?

Liquid Agent מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIQUIDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLiquid Agent לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LIQUID , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Liquid Agent. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLIQUID .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLIQUID כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Liquid Agent.

מדוע LIQUID חיזוי מחירים חשוב?

LIQUID תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם LIQUID כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, LIQUID ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של LIQUID בחודש הבא?
על פי Liquid Agent (LIQUID) כלי תחזית המחירים, המחיר LIQUID הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 LIQUID בשנת 2026?
המחיר של 1 Liquid Agent (LIQUID) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, LIQUID יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של LIQUID בשנת 2027?
Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIQUID עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של LIQUID בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של LIQUID בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 LIQUID בשנת 2030?
המחיר של 1 Liquid Agent (LIQUID) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, LIQUID יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי LIQUID תחזית המחיר בשנת 2040?
Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIQUID עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:37:34 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.