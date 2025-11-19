Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר (USD)

קבל Liquid Agent תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LIQUID יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Liquid Agent % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Liquid Agent תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Liquid Agent ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004586 בשנת 2025. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Liquid Agent ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004815 בשנת 2026. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LIQUID הוא $ 0.005056 עם 10.25% שיעור צמיחה. Liquid Agent (LIQUID) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LIQUID הוא $ 0.005309 עם 15.76% שיעור צמיחה. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LIQUID הוא $ 0.005574 עם 21.55% שיעור צמיחה. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LIQUID הוא $ 0.005853 עם 27.63% שיעור צמיחה. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Liquid Agent עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009535. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Liquid Agent עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015531. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004586 0.00%

2026 $ 0.004815 5.00%

2027 $ 0.005056 10.25%

2028 $ 0.005309 15.76%

2029 $ 0.005574 21.55%

2030 $ 0.005853 27.63%

2031 $ 0.006146 34.01%

2032 $ 0.006453 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.006776 47.75%

2034 $ 0.007115 55.13%

2035 $ 0.007470 62.89%

2036 $ 0.007844 71.03%

2037 $ 0.008236 79.59%

2038 $ 0.008648 88.56%

2039 $ 0.009080 97.99%

2040 $ 0.009535 107.89% הצג עוד לטווח קצר Liquid Agent תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004586 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004587 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004590 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004605 0.41% Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLIQUIDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004586 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLIQUID , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004587 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLIQUID , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004590 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Liquid Agent (LIQUID) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLIQUID הוא $0.004605 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Liquid Agent מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 212.19K$ 212.19K $ 212.19K אספקת מחזור 46.28M 46.28M 46.28M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LIQUID העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LIQUID יש כמות במעגל של 46.28M ושווי שוק כולל של $ 212.19K. צפה LIQUID במחיר חי

Liquid Agent מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLiquid Agentדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLiquid Agent הוא 0.004586USD. היצע במחזור של Liquid Agent(LIQUID) הוא 46.28M LIQUID , מה שמעניק לו שווי שוק של $212,193 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.90% $ 0.000375 $ 0.004603 $ 0.004013

7 ימים -22.50% $ -0.001032 $ 0.009053 $ 0.004025

30 ימים -49.38% $ -0.002265 $ 0.009053 $ 0.004025 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Liquid Agent הראה תנועת מחירים של $0.000375 , המשקפת 8.90% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Liquid Agent נסחר בשיא של $0.009053 ושפל של $0.004025 . נרשם שינוי במחיר של -22.50% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLIQUID הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Liquid Agent חווה -49.38% שינוי, המשקף בערך $-0.002265 לערכו. זה מצביע על כך ש LIQUID עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Liquid Agent (LIQUID) מודול חיזוי מחיר עובד? Liquid Agent מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LIQUIDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLiquid Agent לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LIQUID , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Liquid Agent. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLIQUID . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLIQUID כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Liquid Agent.

מדוע LIQUID חיזוי מחירים חשוב?

LIQUID תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LIQUID כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LIQUID ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LIQUID בחודש הבא? על פי Liquid Agent (LIQUID) כלי תחזית המחירים, המחיר LIQUID הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LIQUID בשנת 2026? המחיר של 1 Liquid Agent (LIQUID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LIQUID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LIQUID בשנת 2027? Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIQUID עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LIQUID בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LIQUID בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LIQUID בשנת 2030? המחיר של 1 Liquid Agent (LIQUID) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LIQUID יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LIQUID תחזית המחיר בשנת 2040? Liquid Agent (LIQUID) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LIQUID עד שנת 2040. הירשם עכשיו