LIQ Protocol (LIQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.22% שינוי מחיר (7D) -0.83%

LIQ Protocol (LIQ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LIQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIQ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIQ Protocol (LIQ) מידע שוק

שווי שוק $ 22.03K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.45K אספקת מחזור 30.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LIQ Protocol הוא $ 22.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIQ הוא 30.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.45K.