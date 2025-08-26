Linpuss (LPUSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
נמוך 24 שעות $ 0.00050384
גבוה 24 שעות $ 0.00058107
שיא כל הזמנים $ 0.00210803
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003314
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39%
שינוי מחיר (1D) -7.35%
שינוי מחיר (7D) -15.39%

Linpuss (LPUSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00052324. במהלך 24 השעות האחרונות, LPUSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050384 לבין שיא של $ 0.00058107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LPUSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LPUSS השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Linpuss (LPUSS) מידע שוק

שווי שוק $ 523.79K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 523.79K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Linpuss הוא $ 523.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LPUSS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 523.79K.