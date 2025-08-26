עוד על LPUSS

Linpuss סֵמֶל

Linpuss מחיר (LPUSS)

לא רשום

1 LPUSS ל USDמחיר חי:

$0.00052324
$0.00052324$0.00052324
-7.30%1D
mexc
USD
Linpuss (LPUSS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:50:30 (UTC+8)

Linpuss (LPUSS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00050384
$ 0.00050384$ 0.00050384
24 שעות נמוך
$ 0.00058107
$ 0.00058107$ 0.00058107
גבוה 24 שעות

$ 0.00050384
$ 0.00050384$ 0.00050384

$ 0.00058107
$ 0.00058107$ 0.00058107

$ 0.00210803
$ 0.00210803$ 0.00210803

$ 0.00003314
$ 0.00003314$ 0.00003314

-0.39%

-7.35%

-15.39%

-15.39%

Linpuss (LPUSS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00052324. במהלך 24 השעות האחרונות, LPUSS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00050384 לבין שיא של $ 0.00058107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LPUSSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003314.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LPUSS השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Linpuss (LPUSS) מידע שוק

$ 523.79K
$ 523.79K$ 523.79K

--
----

$ 523.79K
$ 523.79K$ 523.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Linpuss הוא $ 523.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LPUSS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 523.79K.

Linpuss (LPUSS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Linpussל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLinpuss ל USDהיה . $ -0.0001950223.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLinpuss ל USDהיה $ +0.0070072348.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Linpussל USDהיה $ +0.00039495090089878227.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.35%
30 ימים$ -0.0001950223-37.27%
60 ימים$ +0.0070072348+1,339.20%
90 ימים$ +0.00039495090089878227+307.86%

מה זהLinpuss (LPUSS)

Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.

Linpuss (LPUSS) משאב

האתר הרשמי

Linpussתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Linpuss (LPUSS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Linpuss (LPUSS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Linpuss.

בדוק את Linpuss תחזית המחיר עכשיו‏!

LPUSS למטבעות מקומיים

Linpuss (LPUSS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Linpuss (LPUSS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LPUSS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Linpuss (LPUSS)

כמה שווה Linpuss (LPUSS) היום?
החי LPUSSהמחיר ב USD הוא 0.00052324 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LPUSS ל USD?
המחיר הנוכחי של LPUSS ל USD הוא $ 0.00052324. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Linpuss?
שווי השוק של LPUSS הוא $ 523.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LPUSS?
ההיצע במחזור של LPUSS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LPUSS?
‏‏LPUSS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00210803 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LPUSS?
LPUSS ‏‏רשם מחירATL של 0.00003314 USD.
מהו נפח המסחר של LPUSS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LPUSS הוא -- USD.
האם LPUSS יעלה השנה?
LPUSS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LPUSS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:50:30 (UTC+8)

כתב ויתור

