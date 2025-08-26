Lingyan (LINGYAN) מידע על מחיר (USD)

Lingyan (LINGYAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000427. במהלך 24 השעות האחרונות, LINGYAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LINGYANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01467546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LINGYAN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Lingyan הוא $ 42.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LINGYAN הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999365626.309191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.67K.