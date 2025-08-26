LIMBO (LIMBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00375064 $ 0.00375064 $ 0.00375064 24 שעות נמוך $ 0.00447229 $ 0.00447229 $ 0.00447229 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00375064$ 0.00375064 $ 0.00375064 גבוה 24 שעות $ 0.00447229$ 0.00447229 $ 0.00447229 שיא כל הזמנים $ 0.03207034$ 0.03207034 $ 0.03207034 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00149846$ 0.00149846 $ 0.00149846 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -10.56% שינוי מחיר (7D) -23.86% שינוי מחיר (7D) -23.86%

LIMBO (LIMBO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00376101. במהלך 24 השעות האחרונות, LIMBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00375064 לבין שיא של $ 0.00447229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIMBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03207034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00149846.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIMBO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -10.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LIMBO (LIMBO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,810.79 999,997,810.79 999,997,810.79

שווי השוק הנוכחי של LIMBO הוא $ 3.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIMBO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997810.79. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.