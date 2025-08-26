Lil Pump (LILPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00225948$ 0.00225948 $ 0.00225948 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -9.03% שינוי מחיר (7D) -1.51% שינוי מחיר (7D) -1.51%

Lil Pump (LILPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LILPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00225948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILPUMP השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lil Pump (LILPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.86K$ 64.86K $ 64.86K אספקת מחזור 989.91M 989.91M 989.91M אספקה כוללת 989,907,593.0 989,907,593.0 989,907,593.0

שווי השוק הנוכחי של Lil Pump הוא $ 64.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILPUMP הוא 989.91M, עם היצע כולל של 989907593.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.86K.