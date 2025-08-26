עוד על LILPUMP

LILPUMP מידע על מחיר

LILPUMP אתר רשמי

LILPUMP טוקניומיקה

LILPUMP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lil Pump סֵמֶל

Lil Pump מחיר (LILPUMP)

לא רשום

1 LILPUMP ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lil Pump (LILPUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:57 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225948
$ 0.00225948$ 0.00225948

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-9.03%

-1.51%

-1.51%

Lil Pump (LILPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LILPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00225948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILPUMP השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -9.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lil Pump (LILPUMP) מידע שוק

$ 64.86K
$ 64.86K$ 64.86K

--
----

$ 64.86K
$ 64.86K$ 64.86K

989.91M
989.91M 989.91M

989,907,593.0
989,907,593.0 989,907,593.0

שווי השוק הנוכחי של Lil Pump הוא $ 64.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILPUMP הוא 989.91M, עם היצע כולל של 989907593.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.86K.

Lil Pump (LILPUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lil Pumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLil Pump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLil Pump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lil Pumpל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.03%
30 ימים$ 0-3.37%
60 ימים$ 0+12.64%
90 ימים$ 0--

מה זהLil Pump (LILPUMP)

$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lil Pump (LILPUMP) משאב

האתר הרשמי

Lil Pumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lil Pump (LILPUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lil Pump (LILPUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lil Pump.

בדוק את Lil Pump תחזית המחיר עכשיו‏!

LILPUMP למטבעות מקומיים

Lil Pump (LILPUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lil Pump (LILPUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LILPUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lil Pump (LILPUMP)

כמה שווה Lil Pump (LILPUMP) היום?
החי LILPUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LILPUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של LILPUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lil Pump?
שווי השוק של LILPUMP הוא $ 64.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LILPUMP?
ההיצע במחזור של LILPUMP הוא 989.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LILPUMP?
‏‏LILPUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00225948 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LILPUMP?
LILPUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LILPUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LILPUMP הוא -- USD.
האם LILPUMP יעלה השנה?
LILPUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LILPUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:57 (UTC+8)

Lil Pump (LILPUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.