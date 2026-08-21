LikeCoin מחיר היום

מחיר LikeCoin (LIKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00218143, עם שינוי של 2.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIKE ל USD הוא $ 0.00218143 לכל LIKE.

LikeCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,698,672, עם היצע במחזור של 1.24B LIKE. ב‑24 השעות האחרונות, LIKE סחר בין $ 0.00218481 (נמוך) ל $ 0.00227408 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02213434, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00115094.

ביצועים לטווח קצר, LIKE נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -2.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 503.68.

LikeCoin (LIKE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M נפח (24 שעות) $ 503.68$ 503.68 $ 503.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M אספקת מחזור 1.24B 1.24B 1.24B אספקה כוללת 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LikeCoin הוא $ 2.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 503.68. ההיצע במחזור של LIKE הוא 1.24B, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.27M.