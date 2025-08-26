Lien (LIEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.10996 $ 0.10996 $ 0.10996 24 שעות נמוך $ 0.403313 $ 0.403313 $ 0.403313 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.10996$ 0.10996 $ 0.10996 גבוה 24 שעות $ 0.403313$ 0.403313 $ 0.403313 שיא כל הזמנים $ 956.78$ 956.78 $ 956.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01022065$ 0.01022065 $ 0.01022065 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) +242.94% שינוי מחיר (7D) +363.91% שינוי מחיר (7D) +363.91%

Lien (LIEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.400874. במהלך 24 השעות האחרונות, LIEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10996 לבין שיא של $ 0.403313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LIENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 956.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01022065.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LIEN השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, +242.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+363.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lien (LIEN) מידע שוק

שווי שוק $ 142.26K$ 142.26K $ 142.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 400.87K$ 400.87K $ 400.87K אספקת מחזור 354.87K 354.87K 354.87K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lien הוא $ 142.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIEN הוא 354.87K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 400.87K.