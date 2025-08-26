עוד על LEXICON

LEXICON מידע על מחיר

LEXICON אתר רשמי

LEXICON טוקניומיקה

LEXICON תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Lexicon סֵמֶל

Lexicon מחיר (LEXICON)

לא רשום

1 LEXICON ל USDמחיר חי:

--
----
-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Lexicon (LEXICON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:53 (UTC+8)

Lexicon (LEXICON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00881268
$ 0.00881268$ 0.00881268

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

-9.53%

-8.49%

-8.49%

Lexicon (LEXICON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEXICON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEXICONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00881268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEXICON השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -9.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lexicon (LEXICON) מידע שוק

$ 77.14K
$ 77.14K$ 77.14K

--
----

$ 77.14K
$ 77.14K$ 77.14K

999.66M
999.66M 999.66M

999,662,267.060075
999,662,267.060075 999,662,267.060075

שווי השוק הנוכחי של Lexicon הוא $ 77.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEXICON הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999662267.060075. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.14K.

Lexicon (LEXICON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lexiconל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLexicon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLexicon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lexiconל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.53%
30 ימים$ 0-18.88%
60 ימים$ 0+0.88%
90 ימים$ 0--

מה זהLexicon (LEXICON)

Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lexicon (LEXICON) משאב

האתר הרשמי

Lexiconתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lexicon (LEXICON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lexicon (LEXICON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lexicon.

בדוק את Lexicon תחזית המחיר עכשיו‏!

LEXICON למטבעות מקומיים

Lexicon (LEXICON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lexicon (LEXICON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LEXICON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lexicon (LEXICON)

כמה שווה Lexicon (LEXICON) היום?
החי LEXICONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LEXICON ל USD?
המחיר הנוכחי של LEXICON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lexicon?
שווי השוק של LEXICON הוא $ 77.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LEXICON?
ההיצע במחזור של LEXICON הוא 999.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LEXICON?
‏‏LEXICON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00881268 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LEXICON?
LEXICON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LEXICON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LEXICON הוא -- USD.
האם LEXICON יעלה השנה?
LEXICON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LEXICON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:53 (UTC+8)

Lexicon (LEXICON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.