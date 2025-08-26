Lexicon (LEXICON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00881268 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.74% שינוי מחיר (1D) -9.53% שינוי מחיר (7D) -8.49%

Lexicon (LEXICON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LEXICON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEXICONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00881268, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEXICON השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -9.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lexicon (LEXICON) מידע שוק

שווי שוק $ 77.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.14K אספקת מחזור 999.66M אספקה כוללת 999,662,267.060075

שווי השוק הנוכחי של Lexicon הוא $ 77.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEXICON הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999662267.060075. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.14K.