Leviathan Points סֵמֶל

Leviathan Points מחיר (SQUID)

1 SQUID ל USDמחיר חי:

$0.00821237
$0.00821237$0.00821237
-21.90%1D
Leviathan Points (SQUID) טבלת מחירים חיה
Leviathan Points (SQUID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00801062
24 שעות נמוך
$ 0.0105917
גבוה 24 שעות

$ 0.00801062
$ 0.0105917
$ 0.04318002
$ 0
+1.66%

-21.95%

-5.72%

-5.72%

Leviathan Points (SQUID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00820743. במהלך 24 השעות האחרונות, SQUID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00801062 לבין שיא של $ 0.0105917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQUIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04318002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQUID השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, -21.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Leviathan Points (SQUID) מידע שוק

$ 205.31K
--
$ 205.31K
25.00M
25,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Leviathan Points הוא $ 205.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQUID הוא 25.00M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.31K.

Leviathan Points (SQUID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Leviathan Pointsל USDהיה $ -0.002309187917244627.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLeviathan Points ל USDהיה . $ -0.0029464123.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLeviathan Points ל USDהיה $ +0.0021784612.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Leviathan Pointsל USDהיה $ -0.02816560574685483.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002309187917244627-21.95%
30 ימים$ -0.0029464123-35.89%
60 ימים$ +0.0021784612+26.54%
90 ימים$ -0.02816560574685483-77.43%

מה זהLeviathan Points (SQUID)

Decentralized Headline News Telegram Bot

Leviathan Points (SQUID) משאב

האתר הרשמי

Leviathan Pointsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Leviathan Points (SQUID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Leviathan Points (SQUID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Leviathan Points.

בדוק את Leviathan Points תחזית המחיר עכשיו‏!

SQUID למטבעות מקומיים

Leviathan Points (SQUID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Leviathan Points (SQUID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQUID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Leviathan Points (SQUID)

כמה שווה Leviathan Points (SQUID) היום?
החי SQUIDהמחיר ב USD הוא 0.00820743 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQUID ל USD?
המחיר הנוכחי של SQUID ל USD הוא $ 0.00820743. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Leviathan Points?
שווי השוק של SQUID הוא $ 205.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQUID?
ההיצע במחזור של SQUID הוא 25.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQUID?
‏‏SQUID השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04318002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQUID?
SQUID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SQUID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQUID הוא -- USD.
האם SQUID יעלה השנה?
SQUID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQUID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.