Leviathan Points (SQUID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00801062 $ 0.00801062 $ 0.00801062 24 שעות נמוך $ 0.0105917 $ 0.0105917 $ 0.0105917 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00801062$ 0.00801062 $ 0.00801062 גבוה 24 שעות $ 0.0105917$ 0.0105917 $ 0.0105917 שיא כל הזמנים $ 0.04318002$ 0.04318002 $ 0.04318002 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.66% שינוי מחיר (1D) -21.95% שינוי מחיר (7D) -5.72% שינוי מחיר (7D) -5.72%

Leviathan Points (SQUID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00820743. במהלך 24 השעות האחרונות, SQUID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00801062 לבין שיא של $ 0.0105917, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQUIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04318002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQUID השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, -21.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Leviathan Points (SQUID) מידע שוק

שווי שוק $ 205.31K$ 205.31K $ 205.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.31K$ 205.31K $ 205.31K אספקת מחזור 25.00M 25.00M 25.00M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Leviathan Points הוא $ 205.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQUID הוא 25.00M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.31K.