LeverUp מחיר היום

מחיר LeverUp (LV) בזמן אמת היום הוא $ 0.071852, עם שינוי של 13.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LV ל USD הוא $ 0.071852 לכל LV.

LeverUp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,407,897, עם היצע במחזור של 90.00M LV. ב‑24 השעות האחרונות, LV סחר בין $ 0.064485 (נמוך) ל $ 0.071867 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.075246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00246327.

ביצועים לטווח קצר, LV נע ב +2.39% בשעה האחרונה ו +31.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.29K.

LeverUp (LV) מידע שוק

שווי שוק $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M נפח (24 שעות) $ 4.29K$ 4.29K $ 4.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.20M$ 71.20M $ 71.20M אספקת מחזור 90.00M 90.00M 90.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LeverUp הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.29K. ההיצע במחזור של LV הוא 90.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.20M.