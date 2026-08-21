Leslie מחיר היום

מחיר Leslie (LESLIE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LESLIE ל USD הוא $ 0 לכל LESLIE.

Leslie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,228, עם היצע במחזור של 9.98B LESLIE. ב‑24 השעות האחרונות, LESLIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LESLIE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -3.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Leslie (LESLIE) מידע שוק

שווי שוק $ 328.23K$ 328.23K $ 328.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.23K$ 328.23K $ 328.23K אספקת מחזור 9.98B 9.98B 9.98B אספקה כוללת 9,981,280,790.363708 9,981,280,790.363708 9,981,280,790.363708

שווי השוק הנוכחי של Leslie הוא $ 328.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LESLIE הוא 9.98B, עם היצע כולל של 9981280790.363708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.23K.