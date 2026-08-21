Leopard מחיר היום

מחיר Leopard (LEOPARD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEOPARD ל USD הוא $ 0 לכל LEOPARD.

Leopard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,319, עם היצע במחזור של 1,000,000.00T LEOPARD. ב‑24 השעות האחרונות, LEOPARD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEOPARD נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +11.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Leopard (LEOPARD) מידע שוק

שווי שוק $ 226.32K$ 226.32K $ 226.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.32K$ 226.32K $ 226.32K אספקת מחזור 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T אספקה כוללת 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

שווי השוק הנוכחי של Leopard הוא $ 226.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEOPARD הוא 1,000,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+18. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.32K.