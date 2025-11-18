LEO מחיר היום

מחיר LEO (LEO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 24.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEO ל USD הוא -- לכל LEO.

LEO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 415,887, עם היצע במחזור של 9.50B LEO. ב‑24 השעות האחרונות, LEO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00313429, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LEO נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -34.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LEO (LEO) מידע שוק

שווי שוק $ 415.89K$ 415.89K $ 415.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 437.78K$ 437.78K $ 437.78K אספקת מחזור 9.50B 9.50B 9.50B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LEO הוא $ 415.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEO הוא 9.50B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 437.78K.