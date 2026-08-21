Ledger Realms מחיר היום

מחיר Ledger Realms (LR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LR ל USD הוא $ 0 לכל LR.

Ledger Realms כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 115,881, עם היצע במחזור של 790.61M LR. ב‑24 השעות האחרונות, LR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LR נע ב +2.28% בשעה האחרונה ו -42.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.20K.

Ledger Realms (LR) מידע שוק

שווי שוק $ 115.88K$ 115.88K $ 115.88K נפח (24 שעות) $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.16K$ 144.16K $ 144.16K אספקת מחזור 790.61M 790.61M 790.61M אספקה כוללת 983,549,831.815891 983,549,831.815891 983,549,831.815891

שווי השוק הנוכחי של Ledger Realms הוא $ 115.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.20K. ההיצע במחזור של LR הוא 790.61M, עם היצע כולל של 983549831.815891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.16K.