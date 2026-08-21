Large Language Model מחיר היום

מחיר Large Language Model (LLM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLM ל USD הוא $ 0 לכל LLM.

Large Language Model כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,949, עם היצע במחזור של 999.84M LLM. ב‑24 השעות האחרונות, LLM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.143695, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LLM נע ב -4.37% בשעה האחרונה ו +12.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.46K.

Large Language Model (LLM) מידע שוק

שווי שוק $ 108.95K$ 108.95K $ 108.95K נפח (24 שעות) $ 59.46K$ 59.46K $ 59.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.95K$ 108.95K $ 108.95K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,835,017.651564 999,835,017.651564 999,835,017.651564

שווי השוק הנוכחי של Large Language Model הוא $ 108.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.46K. ההיצע במחזור של LLM הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999835017.651564. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.95K.