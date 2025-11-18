LanLan Cat מחיר היום

מחיר LanLan Cat (LANLAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000528, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LANLAN ל USD הוא $ 0.00000528 לכל LANLAN.

LanLan Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,909, עם היצע במחזור של 8.89B LANLAN. ב‑24 השעות האחרונות, LANLAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00214246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000224.

ביצועים לטווח קצר, LANLAN נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LanLan Cat (LANLAN) מידע שוק

שווי שוק $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.91K$ 46.91K $ 46.91K אספקת מחזור 8.89B 8.89B 8.89B אספקה כוללת 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

