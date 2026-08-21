LAKE מחיר היום

מחיר LAKE (LAK3) בזמן אמת היום הוא $ 0.01216092, עם שינוי של 9.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAK3 ל USD הוא $ 0.01216092 לכל LAK3.

LAKE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,219,631, עם היצע במחזור של 264.75M LAK3. ב‑24 השעות האחרונות, LAK3 סחר בין $ 0.01108666 (נמוך) ל $ 0.01242128 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00283648.

ביצועים לטווח קצר, LAK3 נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +82.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 310.21.

LAKE (LAK3) מידע שוק

שווי שוק $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M נפח (24 שעות) $ 310.21$ 310.21 $ 310.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M אספקת מחזור 264.75M 264.75M 264.75M אספקה כוללת 264,752,201.0 264,752,201.0 264,752,201.0

שווי השוק הנוכחי של LAKE הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.21. ההיצע במחזור של LAK3 הוא 264.75M, עם היצע כולל של 264752201.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.22M.