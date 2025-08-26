kzl (KZL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00960094$ 0.00960094 $ 0.00960094 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -6.64% שינוי מחיר (7D) +5.05% שינוי מחיר (7D) +5.05%

kzl (KZL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KZL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KZLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00960094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KZL השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -6.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

kzl (KZL) מידע שוק

שווי שוק $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,657.35 999,995,657.35 999,995,657.35

שווי השוק הנוכחי של kzl הוא $ 41.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KZL הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995657.35. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.28K.