Kryptokrona (XKR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0,292784 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,33 שינוי מחיר (1D) -%0,91 שינוי מחיר (7D) -%15,01

Kryptokrona (XKR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XKR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XKRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,292784, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XKR השתנה ב +%0,33 במהלך השעה האחרונה, -%0,91 במהלך 24 השעות האחרונות, ו-%15,01 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kryptokrona (XKR) מידע שוק

שווי שוק $ 470,38K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 772,43K אספקת מחזור 608,96M אספקה כוללת 1.000.000.000,0

שווי השוק הנוכחי של Kryptokrona הוא $ 470,38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XKR הוא 608,96M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 772,43K.