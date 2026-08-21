Kraken מחיר היום

מחיר Kraken (KRAKEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KRAKEN ל USD הוא $ 0 לכל KRAKEN.

Kraken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,107, עם היצע במחזור של 100.00B KRAKEN. ב‑24 השעות האחרונות, KRAKEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KRAKEN נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kraken (KRAKEN) מידע שוק

שווי שוק $ 67.11K$ 67.11K $ 67.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.11K$ 67.11K $ 67.11K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Kraken הוא $ 67.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KRAKEN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.11K.