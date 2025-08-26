Konomi Network (KONO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00117213 $ 0.00117213 $ 0.00117213 24 שעות נמוך $ 0.00120557 $ 0.00120557 $ 0.00120557 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00117213$ 0.00117213 $ 0.00117213 גבוה 24 שעות $ 0.00120557$ 0.00120557 $ 0.00120557 שיא כל הזמנים $ 7.03$ 7.03 $ 7.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.03% שינוי מחיר (7D) +6.32% שינוי מחיר (7D) +6.32%

Konomi Network (KONO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120296. במהלך 24 השעות האחרונות, KONO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00117213 לבין שיא של $ 0.00120557, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KONOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KONO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Konomi Network (KONO) מידע שוק

שווי שוק $ 44.14K$ 44.14K $ 44.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.30K$ 120.30K $ 120.30K אספקת מחזור 36.69M 36.69M 36.69M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Konomi Network הוא $ 44.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KONO הוא 36.69M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.30K.