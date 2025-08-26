עוד על KONO

Konomi Network סֵמֶל

Konomi Network מחיר (KONO)

לא רשום

1 KONO ל USDמחיר חי:

$0.00120296
$0.00120296$0.00120296
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Konomi Network (KONO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:52 (UTC+8)

Konomi Network (KONO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00117213
$ 0.00117213$ 0.00117213
24 שעות נמוך
$ 0.00120557
$ 0.00120557$ 0.00120557
גבוה 24 שעות

$ 0.00117213
$ 0.00117213$ 0.00117213

$ 0.00120557
$ 0.00120557$ 0.00120557

$ 7.03
$ 7.03$ 7.03

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.03%

+6.32%

+6.32%

Konomi Network (KONO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120296. במהלך 24 השעות האחרונות, KONO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00117213 לבין שיא של $ 0.00120557, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KONOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KONO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Konomi Network (KONO) מידע שוק

$ 44.14K
$ 44.14K$ 44.14K

--
----

$ 120.30K
$ 120.30K$ 120.30K

36.69M
36.69M 36.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Konomi Network הוא $ 44.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KONO הוא 36.69M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.30K.

Konomi Network (KONO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Konomi Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKonomi Network ל USDהיה . $ +0.0002714287.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKonomi Network ל USDהיה $ +0.0010576344.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Konomi Networkל USDהיה $ -0.0006737691907608645.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.03%
30 ימים$ +0.0002714287+22.56%
60 ימים$ +0.0010576344+87.92%
90 ימים$ -0.0006737691907608645-35.90%

מה זהKonomi Network (KONO)

Konomi Network (KONO) משאב

האתר הרשמי

Konomi Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Konomi Network (KONO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Konomi Network (KONO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Konomi Network.

בדוק את Konomi Network תחזית המחיר עכשיו‏!

KONO למטבעות מקומיים

Konomi Network (KONO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Konomi Network (KONO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KONO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Konomi Network (KONO)

כמה שווה Konomi Network (KONO) היום?
החי KONOהמחיר ב USD הוא 0.00120296 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KONO ל USD?
המחיר הנוכחי של KONO ל USD הוא $ 0.00120296. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Konomi Network?
שווי השוק של KONO הוא $ 44.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KONO?
ההיצע במחזור של KONO הוא 36.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KONO?
‏‏KONO השיג מחיר שיא (ATH) של 7.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KONO?
KONO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KONO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KONO הוא -- USD.
האם KONO יעלה השנה?
KONO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KONO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:46:52 (UTC+8)

