Koala מחיר היום

מחיר Koala (KOALA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004148, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KOALA ל USD הוא $ 0.00004148 לכל KOALA.

Koala כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,396, עם היצע במחזור של 925.67M KOALA. ב‑24 השעות האחרונות, KOALA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00089026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004147.

ביצועים לטווח קצר, KOALA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Koala (KOALA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.51K$ 41.51K $ 41.51K אספקת מחזור 925.67M 925.67M 925.67M אספקה כוללת 1,000,667,110.0883188 1,000,667,110.0883188 1,000,667,110.0883188

שווי השוק הנוכחי של Koala הוא $ 38.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOALA הוא 925.67M, עם היצע כולל של 1000667110.0883188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.51K.