Klima Protocol K2 מחיר היום

מחיר Klima Protocol K2 (K2) בזמן אמת היום הוא $ 0.009725, עם שינוי של 0.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ K2 ל USD הוא $ 0.009725 לכל K2.

Klima Protocol K2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 454,315, עם היצע במחזור של 46.72M K2. ב‑24 השעות האחרונות, K2 סחר בין $ 0.0094268 (נמוך) ל $ 0.00979784 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.103337, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00879568.

ביצועים לטווח קצר, K2 נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -34.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.43.

Klima Protocol K2 (K2) מידע שוק

שווי שוק $ 454.32K$ 454.32K $ 454.32K נפח (24 שעות) $ 106.43$ 106.43 $ 106.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 972.49K$ 972.49K $ 972.49K אספקת מחזור 46.72M 46.72M 46.72M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Klima Protocol K2 הוא $ 454.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.43. ההיצע במחזור של K2 הוא 46.72M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 972.49K.