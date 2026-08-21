KLEVA מחיר היום

מחיר KLEVA (KLEVA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00939878, עם שינוי של 9.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLEVA ל USD הוא $ 0.00939878 לכל KLEVA.

KLEVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 647,760, עם היצע במחזור של 68.92M KLEVA. ב‑24 השעות האחרונות, KLEVA סחר בין $ 0.00936604 (נמוך) ל $ 0.102472 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.504636, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00489711.

ביצועים לטווח קצר, KLEVA נע ב -16.21% בשעה האחרונה ו +19.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.18K.

KLEVA (KLEVA) מידע שוק

שווי שוק $ 647.76K$ 647.76K $ 647.76K נפח (24 שעות) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 851.53K$ 851.53K $ 851.53K אספקת מחזור 68.92M 68.92M 68.92M אספקה כוללת 68,919,558.48180267 68,919,558.48180267 68,919,558.48180267

שווי השוק הנוכחי של KLEVA הוא $ 647.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.18K. ההיצע במחזור של KLEVA הוא 68.92M, עם היצע כולל של 68919558.48180267. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 851.53K.