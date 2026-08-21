KLAUS מחיר היום

מחיר KLAUS (KLAUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLAUS ל USD הוא $ 0 לכל KLAUS.

KLAUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,839, עם היצע במחזור של 1.00B KLAUS. ב‑24 השעות האחרונות, KLAUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051944, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KLAUS נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +23.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KLAUS (KLAUS) מידע שוק

שווי שוק $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.84K$ 60.84K $ 60.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KLAUS הוא $ 60.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KLAUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.84K.