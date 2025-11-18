Kiwi מחיר היום

מחיר Kiwi (KIWI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00107416, עם שינוי של 6.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIWI ל USD הוא $ 0.00107416 לכל KIWI.

Kiwi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,074,158, עם היצע במחזור של 1.00B KIWI. ב‑24 השעות האחרונות, KIWI סחר בין $ 0.00104029 (נמוך) ל $ 0.0011592 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0165919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005065.

ביצועים לטווח קצר, KIWI נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kiwi (KIWI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kiwi הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIWI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.