Kittenswap מחיר היום

מחיר Kittenswap (KITTEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00357117, עם שינוי של 4.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KITTEN ל USD הוא $ 0.00357117 לכל KITTEN.

Kittenswap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,185,537, עם היצע במחזור של 331.97M KITTEN. ב‑24 השעות האחרונות, KITTEN סחר בין $ 0.00327567 (נמוך) ל $ 0.00361767 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03928409, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00194408.

ביצועים לטווח קצר, KITTEN נע ב +2.57% בשעה האחרונה ו +1.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kittenswap (KITTEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M אספקת מחזור 331.97M 331.97M 331.97M אספקה כוללת 1,302,876,648.114206 1,302,876,648.114206 1,302,876,648.114206

שווי השוק הנוכחי של Kittenswap הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITTEN הוא 331.97M, עם היצע כולל של 1302876648.114206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.65M.