KittehCoin מחיר היום

מחיר KittehCoin (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00034213, עם שינוי של 29.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0.00034213 לכל MEOW.

KittehCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 341,418, עם היצע במחזור של 997.93M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.00033435 (נמוך) ל $ 0.00048437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00439965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00033435.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -43.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KittehCoin (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 341.42K$ 341.42K $ 341.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 341.42K$ 341.42K $ 341.42K אספקת מחזור 997.93M 997.93M 997.93M אספקה כוללת 997,925,533.026766 997,925,533.026766 997,925,533.026766

